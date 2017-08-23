Боевики четыре раза нарушали перемирие

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе с полуночи зафиксировано 4 случая нарушения перемирия. В основном, обстрелы были неприцельными прицельные и носили провокационный характер. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на луганском направлении боевики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского. А около 13 часов противник выпустил 2 мины калибра 120 и 82 миллиметра в районе Новоалександровки.

На донецком направлении враг бил из крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны.

Почти на все вооруженные провокации силы АТО отвечали прицельным огнем, поэтому огневое противостояние было недолгим.