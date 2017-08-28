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Главная » Страна » АТО: Боевики чаще всего нарушают перемирие в Авдеевской промзоне и на подступах к Водяному
Ситуация в Донбассе

АТО: Боевики чаще всего нарушают перемирие в Авдеевской промзоне и на подступах к Водяному

АТО: Боевики чаще всего нарушают перемирие в Авдеевской промзоне и на подступах к Водяному
Фото: УНИАН

Всего бандформирования 22 раза открывали огонь по нашим позициям

28.08.17 15
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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди наших бойцов нет. В большинстве случаев обстрелы были не долговременными и имели откровенно провокационный характер. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются только в нескольких точках. Более 60% таких случаев приходятся на Авдеевскую промзону и подступы к поселку Водяное.

Так, на донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того гранатометы противника работали на подступах к Майорску и Луганскому. На один из таких обстрелов, учитывая угрозу жизни наших военных, украинские воины единственный раз за сутки открывали огонь.

На приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

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