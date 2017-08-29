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Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го
Фото: кадр из YouTube/Бои за Иловайск.

Дорога смерти. Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го

В конце августа 2014-го на территорию Украины вторглись войска регулярной российской армии. В ходе боёв украинские военные были окружены под Иловайском. Фокус пообщался с участниками трагических событий

29.08.17 276
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Коридор смерти 
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Как украинские войска покидали Иловайск в августе 2014-го

Иловайское сражение — поворотный пункт войны. Летом 2014 года украинская армия, пополнившаяся несколькими десятками добровольческих батальонов, освобождала один город Донбасса за другим. Донецк оказался практически в кольце, которое постепенно сжималось. Ещё немного — и столица Донбасса была бы взята. Но всё изменило вторжение российских войск: в конце августа 2014 года на территорию Украины зашли 8 батальонно-тактических групп РФ с бронетехникой и артиллерией. 

После Иловайска квазиреспублики начали именоваться оккупированными территориями, а в Минске стартовали бесконечные мирные переговоры. Напомним: в преддверии этих переговоров российский президент лично обратился к боевикам с призывом открыть коридор для украинских военных и дал понять, что он гарантирует безопасный выход украинцев из окружения. Когда же украинская колонна начала движение, её расстреляли российские регулярные войска. В итоге, по данным военной прокуратуры, погибло более 360 украинских военнослужащих, 180 числятся пропавшими без вести, более 500 получили ранения. О том, каким был этот коридор смерти, Фокусу рассказали четверо участников тех событий - комбат, сержант, медсестра и фотокорреспондент...

 

Иловайский лабиринт.
Что происходило в августе 2014-го
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Блогер Serg Marco рассказал, как добровольческие батальоны оказались в Иловайске, какую роль во время выхода из котла сыграли украинские авиация и артиллерия и почему расследование Иловайской трагедии вряд ли будет закончено

Он не называет своего настоящего имени. Говорит, не хочет, чтобы его деловые партнёры и клиенты знали, чем занимается успешный украинский «белый воротничок».

Serg Marco — автор книги «Хроники гибридной войны». Результаты своей работы блогер выложил на сайте «Пётр и Мазепа». Автор провёл десятки интервью с украинскими офицерами и бойцами, вышедшими из котла, а также со многими военными специалистами, занимавшимися Иловайской операцией.

Сославшись на занятость, Фокусу отказали в интервью начальник Генерального штаба Виктор Муженко и экс-командующий сектором «Б» генерал Руслан Хомчак, которые могли бы многое рассказать об иловайском эпизоде войны. Недавно Виктор Муженко на своей странице в Facebook стал частями публиковать мемуары о событиях тех дней. В большинстве пунктов они совпадают с информацией, которую мы услышали от Serg Marco. Расследованием Иловайской трагедии занималась и Временная следственная комиссия Верховной Рады, в отчёте которой, впрочем, больше вопросов, чем ответов. Члены комиссии считают виновными в Иловайской трагедии Виктора Муженко и экс-министра обороны Валерия Гелетея...

 

60 дней войны.
Монолог бойца-санитара батальона "Донбасс"
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Стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко рассказал Фокусу об иловайском "котле", боях в зоне АТО, российских солдатах, а также поствоенном синдроме бойцов

В иловайском аду самое трудное было терять людей и ждать обещанной помощи. Я с самого начала был в "Донбассе" санитаром, потом в Иловайске уже понадобились и медицинские знания. Наши врачи вывезли раненых, но вернуться уже не могли... Мы сами организовали передвижной госпиталь. Лекарства приходили из разных мест, просто стекались. В один из первых арт-минометных обстрелов я насчитал в крыше госпиталя шесть отверстий от мин, строение удержалось, там находилось восемь раненых. Госпиталь методично расстреливали. Руководство АТО знало, что с нами происходит. Мы, наверное, попали в волну разборок между МВД и Минобороны. Войска МВД выполнили поставленную задачу, а обещанного подкрепления не получили. Кто-то винит наше руководство, мол, мы долго там стояли. А мы просто верили, нам каждый день говорили: все, завтра 25 танков идут, вот тут два танка ездят, вы их снимите, а 25 к вам едут.

В селе Многополье наши силы объединились с Вооруженными силами Украины, нас разделили на три колонны и мы пошли по так называемым коридорам и буквально сразу попали под минометный обстрел.

Ускорили движение, там надо было через поле проехать километров пять и вот на протяжении этих 5 км нас "утюжили", расстреливали, как в тире. Там было 5 танков, минометы, фаготы, я так понимаю, расстреливали из всего, что было, снайпера стреляли, когда мы пытались отстреливаться. Мы дошли до села Красносельского, прорвались, выбили их. Россияне, я так понимаю, не ожидали, что мы будем сопротивляться. В ходе этого боя наш взвод противотанковой обороны уничтожил два танка, захватил один. Мы-то его захватили, но что дальше делать с ним, не понимали, просто уничтожили. Несколько БТР, до десяти пленных захватили, одного перебинтовывал - это были русские десантники.

Шесть часов длился бой, после которого нас отправили по так называемому мирному коридору. Когда прекратился огонь, начался обмен пленными, мы отдали им их тяжело раненого, раны обработали, но я сказал, что сутки он не протянет. Россияне попросили осмотреть их раненых, потому что у них в составе врачей не было. Осмотрели, какой-то контакт наладили. А вечером нам поставили ультиматум, что мы должны сдаться. Мы промолчали, потому что ждали помощи. Мы откровенно тянули время и понимали, что следующий бой будет последним. Нас оставалось 36 раненых и больше ста – в строю...

 

Иловайская трагедия.
Что произошло под Иловайском и кто виноват
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Как это было: версия командира добровольческого батальона и советника начальника Генштаба ВСУ

В конце августа 2014-го на территорию Украины вторглись войска регулярной российской армии. В ходе ожесточённых боёв украинские военные были окружены под Иловайском и понесли значительные потери. По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в котле погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 128 бойцов попали в плен, а 158 считаются пропавшими без вести. В свою очередь командир полка "Азов", народный депутат Андрей Билецкий говорил, что погибли более тысячи человек. Примерно такую же цифру называет и глава Временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко... 

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