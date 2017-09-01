Украина ответит России и Беларуси "Непоколебимой стойкостью-2017"

Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов.

Основными будут военные маневры под названием "Непоколебимая стойкость-2017".

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, информирует пресс-служба Минобороны.

"С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками. Целью будет наращивание органами военного управления возможностей осуществлять управление войсками в ходе перегруппировки, ведение оборонительных, стабилизационных и боевых действий", - сказал Муженко.

По его словам, перед этим состоится логистическое учение для совершенствования системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск и управления силами и средствами в ходе стратегического развертывания и отпора вооруженной агрессии на рискованных направлениях.

"Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск. Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны с развертыванием штабов", - добавил начальник Генштаба.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября.