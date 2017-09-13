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Главная » Страна » Украинские чиновники растолкуют послам Евросоюза тонкости образовательной реформы
Украинские чиновники растолкуют послам Евросоюза тонкости образовательной реформы
Фото: sunrise-r9.org

Украинские чиновники растолкуют послам Евросоюза тонкости образовательной реформы

Венгрия, Румыния и Польша раскритиковали нововведения

13.09.17 9
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В пятницу, 15 сентября, планируется встреча с послами Европейского Союза в Украине для разъяснения им деталей нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил перед заседанием правительства в среду, передают ряд СМИ.

"Мы в пятницу встречаемся со всеми заинтересованными странами в 12:00 (в МИД)", - сказал Пристайко.

По его словам, на встрече в МИД будет более пяти послов.

К этому моменту МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии и Польши. При этом послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений.

Чиновник напомнил, что некоторые страны считают, что Украина должна обеспечить обучение на иностранных языках.

"То, что мы взяли на себя обязательства - в целом, это обучение языкам, то есть мы готовы предоставить возможность всем людям учить язык как таковой. Это не значит, что до конца мы должны обучать на этом конкретном языке, условно, географии, математике, физике ", - уточнил Пристайко.

Напомним, в принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Законом определено, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языках – государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

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