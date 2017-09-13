Боевики хотят обсуждать вопрос миротворцев в Минске

Говорить о присутствии контингента ООН на территории ОРДЛО можно только после обсуждения этого вопроса в рамках контактной группы в Минске. Об этом заявил представитель террористической организации "ДНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин, передает РИА Новости.

"Возможно, как компромиссное решение, после обсуждения мандата непосредственно с нами, после обсуждения в рамках контактной группы — только на этой международной площадке представлены "республики". Конечно же можно об этом говорить вполне серьезно", ­ сказал Пушилин.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".

Позже после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин согласился, что миротворцы могут размещаться не только линии разграничения, но и в других местах, где находятся наблюдатели ОБСЕ.