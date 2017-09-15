Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко назвал основную проблему Минских соглашений

Порошенко назвал основную проблему Минских соглашений

Порошенко назвал основную проблему Минских соглашений
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Миротворцы помогут в возвращении украинского суверенитета на территорию  Донбасса

15.09.17 38
000

Проблема Минских соглашений заключается в том, что Россия просто не планирует их реализовывать, и у Украины нет гарантий ни от кого, что РФ сдержит слово. Об этом президент Петр Порошенко заявил на 14-м ежегодном форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве, передает LIGA.net.

"В чем была проблема Минска. У России просто нет плана его реализовывать, и у нас нет никаких гарантий ни от кого, что Россия сдержит слово. И когда мы предлагаем в нормандском формате дорожную карту, то последовательность и гарантия выполнения – именно миротворцы могут стать тем инструментом, который сделает так, что дорожная карта будет реализована, и пакет безопасности будет воплощен. И это самая важная, мне кажется, часть стратегии возвращения украинского суверенитета на территорию Донбасса", – подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, Украина не хочет ни на кого нападать, но агрессору придется платить намного дороже, если он сломает минские соглашения и начнет наступление. Отвечая на вопрос модератора YES Ричарда Хааса, на какое взаимодействие он надеется с новой администрацией Белого дома, Порошенко сказал: "Наша встреча (в Нью-Йорке, – ред.) – я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно увеличит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно. Но мы подтверждаем факт, что агрессору придется платить намного дороже, если он сломает минские соглашения и пойдет на нас", – заявил он.

Порошенко заявил, что он – президент, выступающий за мир. "И вот почему мы очень сосредоточены на том, чтобы содействовать нашему двухлетнему почину относительно миротворцев в Донбассе, на всей территории оккупированного Донбасса, вместе с контролем над украинско-российской границей, чтобы не было приплыва российских военных и оружия, чтобы мир вернулся в Донбасс", – сказал он.

"Мне очень приятно, что представители Госдепа поддерживают введение миротворцев на всей территории Донбасса, и наши партнеры в Европе – французы, британцы, немцы – поддерживают эту идею. И это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей в Донбассе, это является абсолютно неотъемлемым компонентом дорожной карты минских соглашений", – добавил он.

Напомним, 14 сентября в Киеве открылся трехдневный 14-й ежегодный форум YES, участники которого в этот раз сосредоточатся на глобальных вопросах, таких как сдвиг в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике. В конференции примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина не вернется к внеблоковому статусу, – ПорошенкоГенсек ОБСЕ объяснил, в чем сложность введения миротворцев в ДонбассПорошенко не понимает зачем устраивать "маски-шоу"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11989
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12583
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4998
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3933
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3556
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 9199
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1287
  1. Кортеж Саакашвили у Черновцов остановила патрульная полиция 3943 / 4339
  2. Древнеиндийский манускрипт состарил 0 как минимум на 500 лет 2455 / 2856
  3. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 1786 / 3684
  4. Курс биткоина продолжает падать 1742 / 2077
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1568 / 25147
  6. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1400 / 4252
  7. Селене Гомес трансплантировали почку 1333 / 1517
  1. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Аграрии 11 / 3684
  2. Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире, - Transparency International 11 / 1432
  3. Проклятье рохинджа. Как замороженный конфликт выплеснулся в Мьянме самым страшным образом 9 / 1393
  4. Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей 7 / 1115
  5. Опрос Фокуса "Кого вы считаете лучшим работодателем". Госслужба 6 / 185
  6. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5 / 4252
  7. Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет 5 / 1136
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.