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Ситуация на Донбассе

Боевики на Донбассе начали собственные военные учения, - разведка

Боевики на Донбассе начали собственные военные учения, - разведка
Боевики в Донбассе / Фото: AFP

Маневры продолжают стратегический замысел учений "Запад-2017"

19.09.17 53
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Боевики и российские наемники на Донбассе проводят командно-штабные учения на фоне российско-белорусских учений Запад-2017. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.

"14 сентября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начались командно-штабные учения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, проводимых на едином оперативном фоне и по единому замыслу со стратегическими командно-штабными учениями ВС РФ "Запад-2017", - отмечает разведка.

Боевики отрабатывают практические действия войск по ведению контрнаступательных и наступательных действий. При этом при проведении учений зафиксированы характерные для российских оккупационных войск особенности, связанные с хищением военного имущества и, как следствие, невозможностью выполнения поставленных задач.

"Во время движения колонны техники 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон было приостановлено и начато расследование по установлению виновных в хищении топлива", - сообщают в разведке.

Российское командование пытается скрыть истинные планы и намерения мероприятий боевой подготовки подразделений боевиков. В соответствии с новыми требованиями, местные СМИ должны согласовывать с так называемыми "пресс-службами министерств обороны "ЛНР/ДНР" информационные материалы, подготовленные для распространения.

 

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