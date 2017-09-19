Порошенко 20 сентября выступит на саммите Совбеза ООН по вопросам миротворчества

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"В среду 20 сентября президент выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит будет проходить с 10:00 до 11:30 (по местному времени)", – написал он.
Выступление Порошенко на Генассамблее ООН запланировано в этот день примерно в 11:45 по местному времени (примерно в 18:00-19:00 по киевскому времени).
Президент Украины будет выступать девятым.
Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке 21 сентября.