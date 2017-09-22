На выходные в Киеве частично перекроют Южный мост

В столице будет частично ограничено движение по эстакаде Южного моста 24 и 25 сентября в ночное время.
Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.
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Так, в связи с ремонтом деформационных швов на эстакаде Южного моста в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана частично ограничат движение транспорта:
- с 21:00 23 сентября до 08:00 24 сентября;
- с 21:00 24 сентября до 08:00 25 сентября.
Напомним, Киевавтодор обещает восстановить 300 км дорог за год.