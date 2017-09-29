Гройсман: Разминирование территорий вокруг Калиновки займет два месяца

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что разминирование территорий возле военных складов в районе Калиновки Винницкой области может продолжаться до конца ноября. Об этом он заявил на брифинге после заседания штаба по ликвидации последствий пожара на военном арсенале, передает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы 10 тыс. га нам обследовать, сегодня нам необходимо около 2 месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября", - сказал он.

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Премьер отметил, что разминирование может завершиться и ранее.

Он подчеркнула, что "каждый сантиметр" территории будет осмотрен.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек.

В результате взрывов на складе боеприпасов были повреждены более 5 тыс. домов.