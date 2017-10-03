В Калиновке окончательно прекратились взрывы, - ГСЧС

На военном арсенале в Калиновке Винницкой области прекратилась детонация боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 8:30 мин 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС продолжают разминирование окрестных территорий. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тыс. га территории из 30,4 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

Также с начала работ получено и выполнено 341 заявку от населения по выявлению подозрительных предметов.

Напомним, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. 29 сентября жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 УК Украины (диверсия).