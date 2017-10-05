Сайдик: В сентябре на Донбассе погибло меньше всего мирных жителей за все время конфликта

В прошлом месяце погибли двое гражданских и еще 16 получили ранения

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что благодаря "школьному" и "хлебному" перемирию с июня стабильно и заметно сокращается число жертв среди гражданского. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Согласно данным ООН, в сентябре число гражданских жертв было самым низким за все время конфликта - двое убитых и 16 раненых", - сообщил Сайдик.

Он добавил, что ОБСЕ будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить бессрочный режим прекращения огня на Донбассе.

"К сожалению, мы не можем говорить, что общая ситуация в зоне конфликта является стабильной, поэтому ТКГ и впредь будет прилагать все усилия для дальнейшего обеспечения режима бессрочного прекращения огня", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Он убежден, что для достижения этой цели очень важны совместные усилия, а СММ ОБСЕ является неотъемлемой и незаменимой частью процесса по мирному урегулированию.

"В этой связи важно избегать любых публичных полемик, которые ставили бы под сомнение надежность и конструктивность работы миссии", - сказал Сайдик.

Напомним, ранее представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что за год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое возросло количество россиян. В СММ ОБСЕ ответили, что эта информация не соответствует действительности.