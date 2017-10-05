Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен

Повышение пенсий, которое осуществляет Кабинет министров с октября 2017 года, не носит инфляционного характера и не может привести к росту цен. Об этом заявил 5 октября на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы министр социальной политики Андрей Рева, передает Правительственный портал.

"Изменения, которые подготовлены правительством, направлены в первую очередь для построения справедливой страховой пенсионной системы. Эти изменения должны постепенно ликвидировать стереотип о пенсии как о том, что будет дано государством независимо от того, работаешь ты или нет. Пенсия – это выплата, заработанная личным трудом", – заявил Рева.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, согласно которой минимальная пенсия составит 1452 грн. За законопроект проголосовали 288 депутатов. Отметим, что необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться – до 35 лет в 2028 году.

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что президент Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября.