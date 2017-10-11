На стороне боевиков воюют сербы, - Грицак

Только в рядах "ЛНР" воевали более 300 граждан Сербии

С начала боевых действий на Донбассе только на стороне боевиков "ЛНР" воевали более 300 граждан Сербии. Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Украинская правда.

"На сегодняшний день нам известно, что только на территории "ЛНР" с начала конфликта на Донбассе воевало более 300 граждан Сербии", - сказал он.

По словам главы СБУ, украинская сторона уже направляла Сербии данные об этих боевиках.

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Он сообщил, что большая часть сербского подразделения дислоцировалась в Алчевске Луганской области.

"Мы имеем конкретные адреса, очень много фамилий", - отметил Грицак.

Напомним, по данным СБУ, наемники ЧВК "Вагнера" причастны к трагедии ИЛ-76, штурму Луганского аэропорта и Дебальцево.