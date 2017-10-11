Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат

То же самое Венгрия делала несколько лет назад в отношении Словакии

Комментируя то, что Венгрия обратилась с просьбой вынести вопрос о законе "Об образовании" на рассмотрение следующей встречи Совета министров иностранных дел и инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета внешних отношений Карл Бильдт категорически заявляет, что никакого пересмотра договоренностей провести уже невозможно. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нет, это невозможно. Венгры взяли в привычку вести грязную домашнюю политическую игру, как они это уже делали несколько лет назад в отношении Словакии. Так же они ведут себя и в отношении Румынии. Это не что иное, как грязная националистическая политика, в которую играет Венгрия", – говорит шведский дипломат.

Так же отвергает идею ревизии украинско-европейского соглашения с подачи Венгрии и бывший генсек НАТО, а сейчас советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

"Даже с законной точки зрения, я не уверен, что венгры могут снова "открыть" обсуждение Соглашения об ассоциации. Оно ратифицировано, вступило в силу и возврат к его просмотру невозможен. Но кроме этого, в законе "Об образовании" я не вижу никакой проблемы. Венгры, по моему мнению, не предоставили никаких доказательств, признаков или примеров того, что этот закон противоречит европейским принципам", – подчеркнул Фог Расмуссен.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".