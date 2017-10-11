Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат
Украинский закон об образовании и друзья Путина в Европе

Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат

Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат
Карл Бильдт / Фото: Радио Свобода

То же самое Венгрия делала несколько лет назад в отношении Словакии

11.10.17 1942
2500

Комментируя то, что Венгрия обратилась с просьбой вынести вопрос о законе "Об образовании" на рассмотрение следующей встречи Совета министров иностранных дел и инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета внешних отношений Карл Бильдт категорически заявляет, что никакого пересмотра договоренностей провести уже невозможно. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нет, это невозможно. Венгры взяли в привычку вести грязную домашнюю политическую игру, как они это уже делали несколько лет назад в отношении Словакии. Так же они ведут себя и в отношении Румынии. Это не что иное, как грязная националистическая политика, в которую играет Венгрия", – говорит шведский дипломат.

Так же отвергает идею ревизии украинско-европейского соглашения с подачи Венгрии и бывший генсек НАТО, а сейчас советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

"Даже с законной точки зрения, я не уверен, что венгры могут снова "открыть" обсуждение Соглашения об ассоциации. Оно ратифицировано, вступило в силу и возврат к его просмотру невозможен. Но кроме этого, в законе "Об образовании" я не вижу никакой проблемы. Венгры, по моему мнению, не предоставили никаких доказательств, признаков или примеров того, что этот закон противоречит европейским принципам", – подчеркнул Фог Расмуссен.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

25
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – КлимкинЛукашенко позвали на саммит "Восточного партнерства" в БрюссельДлинный язык. До чего доведет Киев и Европу закон об образовании

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6151
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6133
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4307
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3436
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3019
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1513
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4305
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2668
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2717
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2004
  1. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4737 / 5485
  2. В НБУ объяснили причины ускорения роста цен 3708 / 4282
  3. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 3671 / 11041
  4. Третий не лишний. Что показали переговоры Волкера и Суркова в Белграде 2911 / 3512
  5. В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий 2696 / 3140
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2605 / 61305
  7. Сало в сентябре рекордно подорожало 2387 / 2639
  8. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 1933 / 2461
  9. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1833 / 2105
  10. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 1687 / 2234
  1. Простая арифметика. Как научить детей учиться 34 / 4305
  2. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 29 / 2461
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 21 / 3549
  4. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100470
  5. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 13 / 11041
  6. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 10 / 5485
  7. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 9 / 2383
  8. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9 / 82147
  9. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 8 / 6133
  10. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 8 / 2234
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.