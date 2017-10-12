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Украина в ПАСЕ и друзья Путина в Европе

Видео ПАСЕ рассматривает украинский закон об образовании

<span class="label red">Видео</span> ПАСЕ рассматривает украинский закон об образовании
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Языковые положения закона вызвали обеспокоенность ряда стран, в первую очередь Венгрии

12.10.17 5
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В Парламентской ассамблее Совета Европы начались дебаты относительно языковых положений украинского закона об образовании, которые вызвали недовольство нескольких стран ЕС, заявивших об обеспокоенности относительно языка обучения нацменьшинств в Украине.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что довел до сведения глав МИД стран Европейского Союза позицию Украины относительно языковых положений нового закона об образовании, напоминает УНИАН.

"Что касается Венгрии, конечно, там кое-кто не хочет слушать и сознательно раскручивает эту политическую истерию. Я, кстати, обратился к Европейскому Союзу, к своим коллегам - министрам иностранных дел, поскольку Венгрия хочет это обсудить в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Донес им нашу аргументацию, которая в целом поддерживается", - заявил Климкин.

Напомним, 25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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