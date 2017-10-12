Порошенко грозится "рубить руки" ворам в армии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии. Об этом он заявил, осматривая общежития ВСУ в Киеве, предает 112 Украина.

"Позиция первая – никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии – отрублю руки. Это позиция президента. Армия – это предмет моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года, - это было сделано моими усилиями, усилиями министра обороны, усилиями министерства обороны, руководства Нацштаба, волонтеров и волонтерского десанта, когда он был высажен в наиболее тяжелые времена в 2014 году для того, чтобы не допустить коррупцию", - сказал Порошенко.

Президент одобрительно отозвался о том, что подозрение передали правоохранителям.

"Позиция вторая – я приветствую, когда любое подозрение о коррупции передается в правоохранительные органы. Независимо, НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, там, где по подследственности, - Нацполиция, - вместо того, чтобы бегать по телеэкранам, вместо того, чтобы делать политиканство, единственное, что я жду – немедленная передача в правоохранительные органы, включая НАБУ. Это правильная гражданская позиция", - добавил глава государства.

Он отметил, что расследование нужно провести в кратчайшие сроки, представить обществу и передать в суд.

"Любое затягивание, когда дела ведутся с расследованием 3-4 года, являются неприемлемыми. Это разрушает логику борьбы с коррупцией", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 11 октября сотрудники НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.