Позиция венгров и румын в ПАСЕ выглядит как скрытые территориальные претензии к Украине, - Геращенко

Их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората

Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине, а резолюция ПАСЕ, принятая по инициативе венгерской и румынской делегаций, имеет двойные стандарты.

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ, первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Также их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира. Это нечестно - использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями", - отметила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что Украина остается открытой к диалогу.

"Мы готовы обсуждать любые наши законы, потому что они европейские. И мы ждем транспарентности - чтобы и украинская диаспора в соседних странах имела право на изучение украинского", - добавила первый заместитель председателя ВР.

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Также она сообщила, что резолюция ПАСЕ относительно рекомендаций Украине по закону об образовании в части языков национальных меньшинств, принятая по инициативе венгерской и румынской делегации, имеет двойные стандарты.

"Нам удалось сбить почти все одиозные поправки, к сожалению, не все. Ждем заключения Венецианской комиссии и работаем дальше над реформированием страны и над усилением нашего единства. Внутри страны и извне", - отметила Геращенко.

Напомним, в ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании.

25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.