Будапешт и дальше не будет поддерживать евроинтеграцию Украины, – Сийярто

Венгрия и впредь будет отказываться от поддержки евроинтеграции Украины, если закон "Об образовании" не будет изменен. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам Сийярто, Будапешт и далее будет придерживаться своей позиции блокирования дальнейшего сближения Украины с Евросоюзом.

Венгерский министр также добавил, что отношения Украины и Венгрии на данном этапе переживают самый тяжелый кризис с 1991 года, когда Украина обрела независимость.

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Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Павел Климкин в ходе встречи с Сийярто акцентировал внимание на том, что закон "Об образовании" полностью соответствует международным стандартам.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года.

Предостережение против него высказали Венгрия, Румыния, Болгария, Россия и Молдавия. Кроме того, Венгрия заявила о намерении блокировать сближение Украины с Евросоюзом.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов приняла резолюцию касательно украинского закона "Об образовании". Украинские власти, в частности, призвали прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии, а также продумать "более гибкую модель" двуязычного образования с учетом интересов тех, кто принадлежит коренным народам и национальным меньшинствам.

Во время дебатов в ПАСЕ многие делегаты обвинили Украину в том, что она не сделала это ранее, еще до принятия документа. На самом деле к закону было много вопросов. Докладчик эстонской делегации в ПАСЕ назвал закон "Об образовании" нереалистичным, а член молдавской делегации выразил мнение, что он отказывает в идентичности более 250 тыс. молдаван в Украине. Со стороны Венгрии было заявление, что таким образом Украина сама же дестабилизирует обстановку в своей стране.