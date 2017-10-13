Бухарест готов к диалогу по закону об образовании в Украине, - Климкин

В Румынии все совсем иначе, чем в Венгрии, - утверждает глава МИД Украины

Румыния готова к диалогу с Украиной относительно положений нового украинского закона об образовании.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"В Румынии все совсем иначе, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу", - отметил он после переговоров с Бухаресте.

В комментарии спикера МИД Украины Марьяны Беца в своем Twitter по этому поводу говорится следующее.

"Важно как закон будет имплементироватся. Будем больше работать с румынским обществом. Павел Климкин еще раз отметил, что ни одна румынская школа не будет закрыта. Никакой ассимиляции", - написала Беца, ссылаясь на слова министра образования.

Напомним, Киев разочарован нежеланием румынского президента вести диалог с украинским.