В конце прошлых суток в районе проведения АТО обстановка и в оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Противник продолжал огневые провокации, в основном, применяя легкое пехотное вооружение. В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие.

На Донецком направлении вечером 13 октября в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Уже ночью под пулеметным огнем оказались наши позиции у Майорска и Песков. Вооружение БМП враг применял неподалеку Зайцево.

На Луганском направлении в конце суток оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и пулеметов по защитникам Новоалександровки. Наши военные жестко отвечали врагу. К сожалению, в результате этого противостояния, около 18 часов получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, вечером пророссийские наемники применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Крымского, а противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – у Станицы Луганской и Валуйского.

На Приморском направлении из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино, Гнутово и Водяного.

В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий украинской армии.