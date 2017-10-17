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Главная » Страна » Официально без работы находятся 303 тысячи украинцев

Официально без работы находятся 303 тысячи украинцев

Официально без работы находятся 303 тысячи украинцев
Иллюстративное фото

Средний размер пособия на одного безработного составляет 2 033 грн

17.10.17 234
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уровень безработицы в Украине в сентябре 2017 года сохранился на уровне 1,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

Согласно информации, опубликованной на сайте службы, по состоянию на 1 октября 2017 года в Украине зарегистрированы 303 тыс. безработных. При этом, в августе безработными считались 311,9 тыс. человек. 

Уровень безработицы в 1,2% сохраняется на протяжении трех месяцев - июль, август, сентябрь. В то же время 237,8 тыс. в сентябре получили государственную помощь, средний размер пособия на одного безработного составляет 2 033 грн. 

Напомним, Китай вплотную занялся проблемой безработицы.

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