Официально без работы находятся 303 тысячи украинцев

уровень безработицы в Украине в сентябре 2017 года сохранился на уровне 1,2%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно информации, опубликованной на сайте службы, по состоянию на 1 октября 2017 года в Украине зарегистрированы 303 тыс. безработных. При этом, в августе безработными считались 311,9 тыс. человек.
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Уровень безработицы в 1,2% сохраняется на протяжении трех месяцев - июль, август, сентябрь. В то же время 237,8 тыс. в сентябре получили государственную помощь, средний размер пособия на одного безработного составляет 2 033 грн.