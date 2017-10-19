Добровольная пожарная охрана может появиться до конца года, – ГСЧС

Работа над законопроектом о добровольной пожарной охране может быть закончена до конца года. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает Цензор.НЕТ.

"Местные пожарные команды будут усиливаться силами добровольцев. Они будут "приписаны" к этой части. Если возникает пожар, и такой доброволец получает сигнал, он должен прибыть и включиться в реагирование. Человек может работать, где угодно, но получив сигнал, независимо от того, что делает в этот момент, должен прибыть туда, куда ему скажут", – пояснил он.

На данный момент ведется работа над законопроектом о добровольной пожарной охране, которую планируют закончить к концу года.