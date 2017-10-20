Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил символику Совета национальной безопасности и обороны. Текст указа опубликован на сайте администрации главы государства.
"Учредить эмблему, флаг и знак Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.
Эмблемой СНБО является квадрат голубого цвета с углублениями по сторонам в форме золотой крепостной стены с четырьмя бастионами по углам.
Внутри квадрата помещен малый государственный герб Украины, наложенный на вертикально расположенную золотую булаву и обрамленный по кругу синей лентой с золотым кантом и надписью "Совет национальной безопасности и обороны. Украина".
Источник: president.gov.ua
Флагом СНБО является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3.
В центре полотнища размещено изображение эмблемы СНБО.
Источник: president.gov.ua
Знаком СНБО является восьмилучевая звезда с расходящимися лучами, на которой размещена эмблема СНБО.
Размер знака - 45 мм.
Знак изготавливается из металла желтого цвета.
На оборотной стороне знака предусмотрено место для порядкового номера и размещена застежка для крепления к одежде.
Источник: president.gov.ua