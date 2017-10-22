Порошенко в Авдеевке вручил награды 31 военнослужащему

В воскресенье, 22 октября, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Авдеевку вручил государственные награды 31 украинскому военному. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Семеро бойцов получили орден Богдана Хмельницкого III степени, 12 военнослужащих - орден "За мужество" III степени, еще 12 защитников – медаль "За военную службу Украине".
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Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады в свою очередь передали президенту флаг бригады.
Напомним, президент Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время подразделения 72, 14, 92 и 53 бригад ВСУ вернутся из зоны АТО в места своей постоянной дислокации.