Боевики планируют взрыв в Макеевке с целью дискредитации ВСУ, - разведка

В понедельник, 25 декабря, в оккупированной Макеевке боевики могут устроить теракт, с последующим обвинением ВСУ в диверсионной деятельности. Об этом сообщает в Facebook штаб АТО со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что боевики планируют испытания взрывчатых веществ на территории государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

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"Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские лица - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря в районе проведения антитеррористической операции начало действовать новогодне-рождественское перемирие.