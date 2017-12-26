Захарченко подтвердил обмен пленными 27 декабря

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко сообщил о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на телеграмм-канал издания сепаратистов.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", – заявил Захарченко.

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду, 27 декабря, в 13:00.

Место проведения обмена пока держится в тайне.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко, что обмен пленными должен состояться 27 декабря.