В ОБСЕ даже не читали проект закона об Антикоррупционном суде Порошенко

Соответствует ли данный документ нормам, которые прописаны в выводах Венецианской комиссии, не известно

ОБСЕ не участвовало в разработке текста законопроекта об Антикоррупционном суде Украины, который был зарегистрирован в Верховной Раде 23 декабря 2017 Петром Порошенко.

Об этом сообщил эксперт ОБСЕ по судебной реформе Александр Водянников, передает LB.

По его словам, организация даже не читала текста документа.

Водянников также сообщил, что не видел текста внесенного Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде и поэтому не может говорить о том, соответствует ли данный документ нормам, которые прописаны в выводах Венецианской комиссии.

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При этом эксперт ОБСЕ выразил надежду, что в законопроекте будут учтены позиции неформальной рабочей группы международных доноров, изложенные в Совместном видении об основных принципах создания Высшего антикоррупционного суда в Украине от 15 мая 2017 года и рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, Геращенко заявила, что Антикоррупционный суд в Украине заработает через два года.