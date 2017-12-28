Соратник Саакашвили встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда, который арестовал соратника экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщают "Українські Новини".
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Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.
Отметим, 6 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения соратнику Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внести залог.
Напомним, Банковая опубликовала письмо Саакашвили к Порошенко.