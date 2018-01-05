В Украине вступают в силу новые правила аттестации научных учреждений

В 2018 году в Украине будут действовать новые правила аттестации научных учреждений и вузов, которые были приняты в июле 2017 года.

От результатов проверки будет зависеть уровень их базового финансирования, сообщили в пресс-службе Минестерства образования и науки Украины.

До 2020 года аттестацию должны пройти не менее 550 научных учреждений, что составляет около 80% от их общего количества.



"В случае получения положительной оценки учреждения будут получать большее финансирование. Например, в бюджете 2018 года для НАН открыта новая программа "Поддержка развития приоритетных направлений исследований" с бюджетом в 500 миллионов гривен. Эти средства будут предоставлять научным учреждениям, аттестованным по высокому уровню. В то же время учреждения, которые по результатам аттестации будут признаны как неэффективные, должны быть реорганизованы или ликвидированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобразования, конечной целью аттестации является определение объемов базового финансирования отдельных научных направлений в вузах в соответствии с полученной оценкой.

Напомним, в МОН сказали, сколько денег выделено на науку в 2018 году.