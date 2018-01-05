Главный военный госпиталь Минобороны закроют для СМИ

Некоторые освобожденные из плена отказывались от обследования и лечения именно из-за присутствия большого количества журналистов

Главный военный госпиталь Минобороны в Киеве будет закрыт для представителей прессы и общественности на время прохождения психологической реабилитации освобожденных из ОРДЛО украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам представителя Офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Натальи Зарецкой, на сегодня и освобожденные военные, и гражданские лица прошли обследования, по результатам которых некоторые из них остаются на стационарном лечении.

"Сейчас начинается переход к реабилитационному этапу... Мы договорились с руководством госпиталя, что на этот период его территория будет закрыта для медиа и общественности. Есть четкие правила по работе с людьми, освобожденными из изоляции. Одним из таких правил является отсутствие внешних влияний. Когда человек будет готов выходить и общаться - он будет это делать", - сказала она.

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Зарецкая заявила, что некоторые освобожденные отказывались от обследования и лечения именно из-за присутствия большого количества журналистов на территории госпиталя.

По ее словам, на сегодня в этом медучреждении на лечении находятся 24 военных. В больнице "Феофания" - 36 гражданских, среди которых и те из них, кто не нуждается в лечении, но лишен доступа к своему месту проживания.

Освобожденным военнослужащим предписано 9 января 2018 года явиться по месту несения службы для решения формальных вопросов.

Офис уполномоченного еженедельно будет информировать общественность о ходе реабилитации освобожденных украинцев.