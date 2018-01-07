Боевики используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых позиций, – СЦКК

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики незаконных вооруженных формирований ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создания новых огневых позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Возведение указанных фортификаций и размещения на них военной техники и вооружения осуществляются в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости к жилым домам мирных граждан Украины на временно оккупированной территории.

В отчете СММ ОБСЕ за 03 января 2018 года указано, что такие нарушения обнаружены в восточной части города Кальмиусское (кол. Комсомольское, 42 км на юго-восток от Донецка), где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудование окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от села Калиново-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора села Стыла (Донецкая область).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что это свидетельствует о попытках боевиков НВФ ОРДО/ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве "живого" щита.