Суд разрешил экстрадицию Онищенко

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия НАБУ в связи с ходатайством о выдаче народного депутата Александра Онищенко.
Такое решение объявила судья Ирина Силкова после рассмотрения апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Укринформ.
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Отметим, Онищенко утверждает, что получил политическое убежище еще в апреле.
Напомним, 1 декабря стало известно, что Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого в Украине народного депутата Александра Онищенко.