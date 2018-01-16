Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk провел воздушную разведку в небе Украины, сделав петлю над Донецкой и Луганской областями.
Об этом в Twitter сообщает Aircraft Spots, публикуя карту с обозначением пути следования беспилотника.
Полет RQ-4B Global Hawk с позывным UAV 12-2050 проходил на высоте почти 52 тысяч футов (15,8 км) со скоростью 314 узлов (примерно 580 километров в час).
Свой полет беспилотник начал с Кропивницкого, затем направился к линии разграничения в Луганской области и завершил полет в районе Мариуполя, Донецкой области.
Напомним, украинская армия приняла на вооружение "Летающий глаз".