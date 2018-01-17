Министр образования и науки Лилия Гриневич не видит необходимости объявления карантина в связи с корью.
Об этом сообщает 112.ua.
"Мы призываем всех, особенно родителей детей-школьников, тех, которые посещают детские сады, сделать прививку ребенку. Карантины объявляются в отдельных учебных заведениях. То есть нет такого, чтобы делать карантин для, скажем, всей территории области", - сказала Гриневич.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корь наступает. Вспышка или эпидемия
По ее словам, из-за вспышки заболевания могут быть закрыты отдельные учебные заведения.
Напомним, еще один человек умер от кори в Украине.