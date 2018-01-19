АТО: боевики дважды нарушили перемирие

Обстрелы были зафиксированы в темное время суток на луганском направлении

За минувшие сутки боевики два раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали.

В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен. В то же время, при проведении инженерных работ на донецком направлении получил боевую травму один военнослужащий.

Оба нарушения перемирия были зафиксированы в темное время суток. На луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Также из миномета калибра 120-мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.