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Главная » Страна » Данилюк: Нет реформ – нет помощи МВФ

Данилюк: Нет реформ – нет помощи МВФ

Данилюк: Нет реформ – нет помощи МВФ
Александр Данилюк / Фото: tass.ru

Украина не выполнила обещанное Фонду, поэтому не получит денег

20.01.18 197
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Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что в настоящее время новая программа сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) не обсуждается.

Об этом он заявил в интервью изданию "Зеркало недели". 

"Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - отметил министр. 

"Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ — это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Видим, что есть определенная задержка с этим траншем, потому что некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом. Один из них, о приватизации, рассматривается на этой неделе (закон был принят. — ред.)", - отметил он. 

Министр заявил о необходимости продолжения реформ в рамках нынешней программы сотрудничества с МВФ. 

"Конечно, предвыборный год, как справедливо отмечают многие, все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, эту скорость движения важно не потерять и имплементировать те законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах. Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто. Это понимают и президент, и премьер. Поэтому я уверен в прогрессе", - добавил Данилюк. 

Напомним, МВФ раскритиковал украинскую пенсионную реформу

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