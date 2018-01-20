ФФУ взяла на работу освобожденных из плена боевиков болельщиков "Зари"

Федерация футбола Украины взяла на работу двух болельщиков "Зари" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, освобожденных из плена боевиков 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Предложение о трудоустройстве болельщикам сделал глава Федерации Андрей Павелко. Овчаренко и Ахмеров будут заниматься работой с болельщиками и координацией социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО. Также освобожденным заложникам были подарены годовые абонементы на посещение всех матчей национальной сборной, а также именные футболки и атрибутика украинской сборной по футболу.

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Напомним, 21-летний Овчаренко и 20-летний Ахмеров были освобождены из ОРДЛО 27 декабря 2017 года. В октябре 2016 года их задержали в Луганске еще с двумя молодыми людьми за то, что они сжигали флаги так называемой "ЛНР" и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позднее Овчаренко приговорили к 17 годам, а Ахмерова осудили на 13 лет колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".