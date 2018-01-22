Порошенко: Закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям

Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит положениям минских договоренностей. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время торжеств в честь Дня Соборности Украины, передает Украинская правда.
"Хочу подчеркнуть отдельно: ни дух, ни буква этого закона не противоречит минским договоренностям", - сказал он.
По словам президента, этот закон фиксирует право Украины на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН и детализирует механизм его реализации. Одновременно документ подтверждает приоритетность мирного политико-дипломатического урегулирования.
По мнению Порошенко, показательна реакция Москвы на этот закон.
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"Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон... Хочу четко завить: я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады", - отметил глава государства.
По его словам, голосование за этот закон является примером того, когда "соображения межпартийной борьбы принесены в жертву общегосударственному делу".
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором, а контролируемые боевиками территории – временно оккупированными РФ.