Порошенко: Закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям

Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса не противоречит положениям минских договоренностей. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время торжеств в честь Дня Соборности Украины, передает Украинская правда.

"Хочу подчеркнуть отдельно: ни дух, ни буква этого закона не противоречит минским договоренностям", - сказал он.

По словам президента, этот закон фиксирует право Украины на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН и детализирует механизм его реализации. Одновременно документ подтверждает приоритетность мирного политико-дипломатического урегулирования.

По мнению Порошенко, показательна реакция Москвы на этот закон.

"Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон... Хочу четко завить: я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады", - отметил глава государства.

По его словам, голосование за этот закон является примером того, когда "соображения межпартийной борьбы принесены в жертву общегосударственному делу".

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором, а контролируемые боевиками территории – временно оккупированными РФ.