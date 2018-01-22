На Луганщине в тюрьму отправили трех боевиков, двух диверсантов и одного информатора

Преступники получили от двух до десяти лет лишения свободы

В Луганской области к различным срокам заключения приговорены трое боевиков, двое диверсантов и один пособник сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, к десяти годам лишения свободы приговорили трижды ранее судимого боевика террористической группировки "Призрак", которого оперативники СБУ задержали в Рубежном, где он скрывался после завершения "боевой" карьеры.

К пяти годам заключения приговорен житель Голубовки на Луганщине, который в составе так называемого "второго армейского корпуса ЛНР" дежурил на незаконных блокпостах боевиков. Преступник был задержан при попытке вооруженного проникновения на территорию подконтрольную украинской власти.

Два года и пять месяцев тюремного заключения получил сотрудник "МВД ЛНР", задержанный СБУ в начале июня 2016 года.

К трем годам и трем месяцам лишения свободы приговорен информатор террористов. Сотрудники СБУ установили, что житель Первомайска, который по делам бизнеса регулярно пересекал линию разграничения, собирал сведения о дислокации и перемещениях подразделений сил АТО. Полученную информацию преступник передавал боевикам.

Также к двум годам заключения с конфискацией имущества приговорены двое диверсантов, которые планировали совершить террористические акты на нескольких объектах в Лисичанске.