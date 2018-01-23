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ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине

ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

В резолюции отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия – агрессором

23.01.18 47
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Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. Об этом сообщает 112 Украина.

В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация.

Также в принятой резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.

Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма.

Кроме этого, в документе отмечается важность беспрепятственного допуска международных организаций к ОРДЛО.

Автором доклада, который заслушали в ПАСЕ перед дебатами и голосованием, выступил литовский депутат Егидиус Варейкис. Во время своего выступления он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу. По его словам, в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек, количество пострадавших превысило 24 тыс. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.

Докладчик также подчеркнул, что люди, которые живут в ОРДЛО, не имеют средств на пропитание, незаконные вооруженные формирования также ограничивают их свободу передвижения.

Варейкис отметил, что оккупация Крыма повлияла на местное население, в частности РФ начала политику дискриминации в отношении крымских татар. Он подчеркнул, что в международном гуманитарном праве такие действия считаются военным преступлением.

"После оккупации в 2014 году 44 украинца исчезли в Крыму, шестеро из них были найдены мертвыми, 17 были уволены, двое – осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести", – подчеркнул он.

Варейкис отметил, что в проект резолюции были внесены изменения в связи с большим обменом заложниками, который прошел в Украине 27 декабря. Он призвал все стороны "проявить добрую волю и освободить всех заложников как можно быстрее". Украинскую власть призвали создать механизм, который бы обеспечил поддержку освобожденных из плена, а также их семей.

Докладчик также отметил работу Международного комитета Красного Креста, особенно в оказании помощи (информации) семьям пропавших без вести. Для поддержания этой важной работы нужна нормативно-правовая база, которая позволила бы ввести статус лица, пропавшего без вести, подчеркнул он.

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