ПАСЕ назвала Россию виновной в возобновлении депортации жителей Крыма

Ассамблея отошла от устоявшейся нормы об "аннексии Крыма" Россией – теперь говорится об "оккупации Крыма и попытке аннексии"

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в которой подчеркнула ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает Европейская правда.

Резолюция получила абсолютную поддержку в зале (56 голосов за, 0 против, 10 воздержались). Были одобрены все поправки, предложенные украинскими делегатами.

Документ в очередной раз подтверждает, что действия РФ в Украине является войной против нашего государства. Подавляющее большинство его политических позиций уже звучало в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации.

Среди прочего, ПАСЕ приветствовала принятие закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Из новаций данной резолюции стоит отметить также то, что ПАСЕ отошла от устоявшейся нормы об "аннексии Крыма" Российской Федерацией. В соответствии с предложением представителей Украины, теперь говорится об "оккупации Крыма и попытке аннексии".

Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове.

ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением конвенции ООН, которая запрещает депортацию.

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"Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение Статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории... запрещена, несмотря на мотивацию этих действий", – говорится в документе.

Это признание является важным, учитывая процесс "Украина против РФ" в Международном суде ООН.