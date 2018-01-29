За выходные наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 235 взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали за прошедшие выходные 235 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области в период с вечера 26 января до вечера 27 января Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 68 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (107 взрывов)", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что в период с вечера 27 января до вечера 28 января было зафиксировано больше нарушений - 151 взрыв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер надеется на скорое возвращение россиян в СЦКК

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Ясиноватой, Авдеевке, Светлодарске и Горловке.

"В Луганской области в период с вечера 26 января до вечера 27 января СММ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 14 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва)", - заявили наблюдатели.

За следующие сутки, с вечера 27 января до вечера 28 января, СММ зафиксировала аналогичное количество нарушений, однако меньше взрывов (2).