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Главная » Страна » В Украине не должно быть никаких парамилитарных движений, - Аваков

В Украине не должно быть никаких парамилитарных движений, - Аваков

В Украине не должно быть никаких парамилитарных движений, - Аваков
Фото: УНИАН

Глава МВД не допустит существования параллельных государственным военных структур

30.01.18 261
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать в Украине только как гражданские организации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

По словам Авакова, в Украине есть только одна монополия на применение силы - государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины. "Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не выходить за рамки закона, - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, на улицах городов не должно быть никаких милитаристских движений.

"Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитаристские формирования", - добавил министр внутренних дел.

Отметим, 28 января в Киеве партия "Национальный корпус" устроила присягу представителей "Национальных дружин". "Дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Незалежности.  

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