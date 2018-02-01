Roshen подал в суд на Ашан из-за Киевского торта

Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом Ашан Украина права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт Киевский. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на решение суда, обнародованное 24 января.

Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО "Ашан Украина" использовать названия "Киевский торт" и торт "Киевский", а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с Киевским тортом производства Рошен.

Аналогичные требования в данном решении суда изложены по отношению к ООО "Беллария". Также Roshen просит суд обязать ООО "Беллария" изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Согласно решению суда, товарный знак Киевский торт признан общеизвестным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Roshen лишился товарного знака в России

Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.

Ранее зозяйственный суд Киева запретил ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта "Золотой ключик" корпорации Roshen.