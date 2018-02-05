31 января 2018 года адвокат Роман Качанов посетил в тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область РФ) незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха. Об этом сообщила в Facebook российская правозащитница, участница "Уральской правозащитной группы" Татьяна Щур.

"Станислав чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. (Он подозревает у себя "туберкулез кости"). Поскольку еда в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он старается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые положены ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже скудный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому, он в последнее время набрал вес", - написала она.

На адвоката Клых произвел впечатление спокойного и дружелюбного человека, который однако очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. При этом делить камеру политзаключенный ни с кем не хочет, опасаясь агрессии со стороны сокамерников.

"Несмотря на спокойную и внятную речь, содержание ее вызвало у адвоката серьезное опасение, особенно после разговора с мамой Станислава. Рассказы Станислава о событиях его "мирной жизни" очень похожи на навязчивый бред", - сообщила Щур.

Адвокат подробно сфотографировал зажившие сейчас многочисленные глубокие повреждения кожных покровов на различны частях тела. По мнению правозащитников, они, вероятно, являются следами пыток.

"Физическое состояние Станислава Клыха на данный момент внешне удовлетворительное. Имеются жалобы на постоянную боль в костях. Явно нарушен баланс в питании. Несмотря на доброжелательность и способность к общению, на развитую живую речь, содержание этой речи, фантастические навязчивые картины из прошлой жизни, нереальность которых подтверждена мамой Станислава, вызывают серьезнейшие опасения в его душевном здоровье", - резюмировала правозащитница.

Фото: Facebook/Tatiana Shchur

Напомним, 19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму – 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Клых находится "на стационарном лечении" в психиатрической больнице города Магнитогорск Челябинской области, РФ.