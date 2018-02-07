Юрий Бирюков заверил, что в этом году практически все боевые бригады уже перейдут на новую систему заказа продовольствия

Фото продуктов, которыми питаются украинские военные в зоне АТО на Донбассе, появились в сети.

Соответствующий пост опубликовал в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

Бирюков показал продсклад одной из десантных бригад ВСУ, которая перешла на новую систему питания, с заказом продуктов по каталогу, который состоит из 350 позиций.

Он подчеркнул, что в бригаде нет "высоких гостей" и/или проверяющих, подразделения работают на первой линии, обычная фронтовая работа".

"Овощи: картошка, морковка (два вида), капуста (два вида), буряк, помидоры, огурцы, болгарский перец, салат, чеснок, лук репчатый, лук свежий, петрушка. Фрукты: апельсины, бананы, виноград, киви, лимоны, грейпфруты, мандарины, яблоки", - перечислил он рацион военных.

По его словам, кроме этого, солдаты получили "еще 70 наименований всевозможных куриных филе, копченых колбас высшего сорта и круп гречневых, соков вишневых и виноградных, сметанок и йогуртов".

"Не первая бригада в АТО (чуть некорректно - на новой системе питания уже 3 и 8 полки ССО, а еще 19 ракетная), но первая "массовая" бригада первой линии. В этом году практически все "боевые" бригады уже перейдут на новую систему заказа продовольствия, шага за шагом, в течение года", - заверил Бирюков.

Напомним, украинским военным могут заменить мясо на простоквашу.