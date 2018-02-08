Будапешт отрицает наличие соглашений с Киевом по языковому вопросу

В Венгрии настаивают на том, что Украина сможет реализовать закон об образовании после того, как спорные вопросы будут согласованы с нацменьшинствами

В Министерстве иностранных дел Венгрии отрицают информацию о достижении договоренностей между Киевом и Будапештом в вопросе языка образования для представителей национальных меньшинств.

"Никакой сделки не было заключено по образовательному закону, Украина и в дальнейшем не выполняет рекомендации Венецианской комиссии", - цитирует Радио Свобода заявление представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера.

В Будапеште настаивают, что Украина сможет реализовать закон об образовании только после того, как спорные вопросы будут согласованы с нацменьшинствами, в том числе с закарпатскими венграми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ выступила за двуязычное образование в Украине

"Мы рады, что, по определенным признакам, эти консультации вскоре начнутся. Венгры Закарпатья могут рассчитывать на полную поддержку правительства Венгрии", - добавил Менцер.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали ключевые положения языкового вопроса в образовательной реформе.