АТО: боевики восемь раз нарушили перемирие

С начала суток, по состоянию на 18:00, зафиксировано 8 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам неподалеку Зайцево.

На донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На Приазовье враг стрелял из вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм неподалеку Талаковка. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам наших военных вблизи Водяного и Широкино.