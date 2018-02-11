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Главная » Страна » АТО: боевики восемь раз нарушили перемирие
АТО: боевики восемь раз нарушили перемирие
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики восемь раз нарушили перемирие

Потерь среди наших военных нет

11.02.18 42
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С начала суток, по состоянию на 18:00, зафиксировано 8 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам неподалеку Зайцево.

На донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На Приазовье враг стрелял из вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм неподалеку Талаковка. Также из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам наших военных вблизи Водяного и Широкино.

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